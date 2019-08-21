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كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 05:53 مساءً - شاركت الفنانة البحرينية حلا الترك جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صوراً جديدة باللونين الأبيض والأسود من إجازتها الصيفية في الأردن، حيث أطلت مرتدية الكوفية التفليدية على كامل جسمها وحتى رأسها.
ومنعت النجمة الخليجية امكانية التعليق على الإطلالة الجديدة التي تأتي بعد اعتمادها إطلالات أكبر من سنها البالغ 17 عاماً، من ناحيتي الملابس والمكياج.
يُذكر أن والدة حلا منى السابر قضت معها جانباً من الإجازة في الأردن قبل أن تعود الى البحرين، لا سيما أنها خسرت حضانة أولادها لصالح طليقها المنتج البحريني محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. حلا الترك ملتفة بالكوفية التقليدية من رأسها حتى قدميها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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