- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 05:53 مساءً - نشرت الفنانة المصرية نرمين الفقي، عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام”، صوراً التقطت لها اثناء تمضيتها إجازة في احد المنتجعات البحرية.
وبدت وهي ترتدي ملابس السباحة وتقوم بالنشاطات المائية. وأحدثت بذلك ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وحازت إعجاب الكثيرين.
كما نشر الممثلة فيديو لها من المكان نفسه وهي تسبح محققة أكثر من 109 آلاف مشاهدة في وقت قصير جداً.
ويشار إلى أنها عاشت مؤخراً حالة من الحزن الشديد بعد وفاة خالها. وهو ما أعلنته من خلال حسابها على “فايسبوك” حيث نشرت صوراً جمعتها والأخير مع التعليق: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله خالي الدكتور علي كجوك “.
ويذكر أنها أحدثت موجة من الجدل بسبب غيابها عن عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وسارعت إلى تبرير ذلك مشيرة إلى أنها كانت خارج مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر نيرمين الفقي تخطف الأنظار بملابس البحر.. شاهدوا ما فعلته في المسبح! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.