بطلة “لعبة العروش” تقلد حبيبة زوجها خلال الاحتفال بذكرى ميلاده

متابعة بتجــــــــــرد: أدهشت الممثلة الأمريكية “صوفي تيرنر”، بطلة المسلسل الأمريكي الشهير “لعبة العروش”، الجميع بإطلالتها المثيرة، مرتدية فستانا ارتدته حبيبة زوجها السابقة، وذلك من أجل الاحتفال بذكرى ميلاد زوجها “جو جوناس” الثلاثين.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن أعين مراقبي حركة الأزياء العالمية، التقطت على الفور أن ثوب “صوفي”، التي ارتدته في ذكرى ميلاد زوجها في شارع سيبرياني وول، بوسط مانهاتن في مدينة نيويورك، كان الثوب نفسه الذي ارتدته “تايلور سويفت”، حبيبة زوجها السابقة في حفل فانيتي فير الأوسكار لعام 2016.

وعلقت عدد من وسائل الإعلام، على الذوق المشترك بين “صوفي”، و”تايلور”، ليس فقط في أصناف الرجال، لكن في الأزياء أيضا، حيث اختارت النجمتان الثوب الأسود، وارتدته “صوفي” من معرض أزياء “ألكساندر فوتير”، مع الأقراط الذهبية حول العنق.

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كما اختارت “تايلور” التي كانت تجمعها علاقة غرامية بالمطرب الأمريكي “جو جوناس”، قبل 10 سنوات، الفستان ذاته من معرض “شانديغ فانيتي فير”، منذ أكثر من ثلاث سنوات مع القلادة الذهبية الجريئة ذاتها أيضا.

في عام 2008، وضعت ” تايلور سويفت”، “جو جوناس” في وضع حرج، عندما صرحت بكيفية انفصاله عنها فجأة، عبر مكالمة هاتفية، مدتها 25 ثانية، وذلك في لقائها مع “The Ellen DeGeneres Show”، وهو البرنامج الذي خرجت من خلاله حديثا، لتصرح بأنها و”جوناس” وضعا خلافاتهما، وهما صديقان الآن.