الإعلان عن اسم فيلم “جيمس بوند” الجديد

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متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الحساب الرسمي، لفيلم “جيمس بوند 25″، على “تويتر”، عن طرح الجزء الخامس والأخير، من سلسلة الأفلام الشهيرة “جيمس بوند”، تحت عنوان: “No Time To Die – لا وقت للموت”.
وذكر الحساب، اليوم، أن اسم الفيلم الذي طال انتظاره، وهو الجزء الأخير، سيلعب بطولته النجم “دانييل كريغ”، ويشاركه البطولة الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية “رامي مالك”.
وتدور أحداث الفيلم، المقرر عرضه في 20 أبريل المقبل، حول العميل السري “بوند”، الذي كان يعيش حياة هادئة في جامايكا، قبل أن يطلب منه إنقاذ عالم من الاختطاف، وهو الجزء الأخير من رواية العميل السري 007.
كتب الجزء الخامس من الفيلم، فيبي والير بريدج، ويخرجه كاري فوكوناغا، ويأتي بعد نجاح أربعة أجزاء هي: (Casino Royale، Quantum of Solace، Skyfall, and Spectre).
ويشارك في الفيلم مجموعة من النجوم، أبرزهم: نعومي هاريس، ليا سيدو، لاشانا لينش، آنا دي أرماس، رالف فينيس، بن ويتشو، ويلعب دور الرجل الشرير رامي مالك.
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