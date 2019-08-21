نادين نسيب نجيم تلخص مشاعر الأمومة بهذه الصورة!

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة من حياة البريّة لتعرب عن إحساسها نحو الأمومة من خلال الصورة التي تتضمن أنثى أسد تحتضن صغيرها في مشهد مؤثر.

وعلقت عليها قائلة: “الأمومة أجمل ‏وأقوى إحساس ما في شي بالدني بيضاهي هالشعور، الصورة بتحكي مليار كلمة وكمية حنان قتل”.‏

ولاقت الصورة وكلمات نادين الكثير من الاستحسان لدى الجمهور وتركوا تعليقات إيجابية متمنين دوام الصحة والعمر المديد لها ولزوجها وأطفالها.

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يذكر أن نادين كشفت لأول مرة عن ملامح طفليها جوفاني وهافين بعد سنوات عديدة من إخفاء صورتهما عن الجماهير كعادة النجوم، وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال نادين نجيم مسلسل “خمسة ونص” مع معتصم النهار، قصي خولي، رفيق علي أحمد، رولا حماده، نوال كامل، جوليان فرحات، ورواد عليو، تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر‎.‎

يشار إلى أن نادين نسيب نجيم خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “خمسة ونص”، الذي شاركت في بطولته بجانب قصي خولي، وهو من تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “الصباح اخوان”.