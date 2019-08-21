كيانو ريفز يعود لعشاقه بـ"ذا ماتريكس 4"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد 20 عاما على انطلاقه في الجزء الأول من أفلام "ذا ماتريكس" بدور نيو، يعود الممثل الأمريكي الكندي كيانو ريفز لتجسيد هذه الشخصية، ويقدم الجزء الـ4 من هذه السلسلة بتوقيع المخرجة لانا واكوفسكي.

وأشارت استوديوهات "وورنر براذرز"، في بيان، إلى أن "ريفز سيعاود في هذه المناسبة التعاون مع شريكته في العمل كاري آن موس، التي تؤدي ترينيتي".



بينما قال رئيس الشركة المنتجة توبي إمريك: "نحن سعداء للغاية لعودة هذا العمل مع المخرجة لانا".



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وأضاف إمريك: "لانا التي أخرجت 3 أجزاء من العمل صاحبة رؤيا حقيقية، هي سينمائية مبدعة وفريدة، ونحن سعداء لأنها تكتب وتخرج وتنتج هذا الفصل الجديد في عالم ماتريكس".



من المقرر انطلاق تصوير الجزء الـ4 من سلسلة "ذا ماتريكس" العام المقبل، لكن لم يكشف بعد عن أحداثه ومدى ارتباطها بالأجزاء السابقة.

وحصدت الثلاثية: "ذا ماتريكس" في 1999 و"ذا ماتريكس ريلودد" و"ذا ماتريكس ريفوليوشنز" في 2003، أكثر من 1.6 مليار دولار في صالات العالم، وفق استوديوهات "وورنر".

