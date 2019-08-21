لهذا السبب شكر سعد لمجرد جمهوره

استطاعت اغنية “انساي” التي جمعت بين المغربي سعد لمجرد والمصري محمد رمضان ان تلقى منذ اصدارها نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية خصوصًا بعد طرحها على طريقة الفيديو كليب تحت اشراف المخرج حسام الحسيني.

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فهذه الأغنية التي جمعت بين اللهجتين المصرية والمغربية، هي من كلمات وألحان سعد لمجرد، وفور طرحها تهافت الجمهور وخصوصا محبي كل من لمجرد ورمضان لسماعها ومشاهدة الفيديو كليب خاص بها، فعلقت كلماتها في اذهانهم وراحوا يرددونها باستمرار ويشاركونها على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد ساهم بانتشار هذه الاغنية بهذا الشكل الكبير التشويق الذي سبق طرحها، حيث استمر “لمجرد” و “رمضان” بتذكير الجمهور والمتابعين انهما بصدد طرح عمل مشترك، ما زاد من حماسة المتابعين وحشريتهم لاكتشاف العمل المميز الذي سيقدمه لمجرد ورمضان، وفور طرح الاغنية وصلت نسبة مشاهداتها الى ارقام عالية عبر يوتيوب وكذلك تطبيق انغامي، حيث اكتسحت الاغنية “انغامي” بعدما سيطرت على ترتيب قائمة الاغاني الأكثر استماعًا على التطبيق في أقل من 24 ساعة على إصدارها.

ولا زال كل من سعد ومحمد يحصدان نجاح هذه الاغنية حتى اليوم، اذ اعلن النجم سعد لمجرد في منشور على حسابه عبر انستغرام تخطي اغنية “انساي” الـ 100 مليون مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب في منتصف شهر تموز الماضي. وقد شكر لمجرد الجمهور والمتابعين الذين اوصلوا الاغنية الى هذا الرقم لتتمكن من خلالهم تحقيق هذا النجاح المميز.