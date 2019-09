فيلم "Hobbs & Shaw" يتراجع للمركز الثاني في شباك التذاكر الأميركية

تراجع من المركز الأول إلى الثاني فيلم الأكشن والمغامرات الجديد "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw"، حيث حقق في أسبوع عرضه الثالث 14 مليون دولار أمريكي، ليصبح مجموع ما حققه حتى اليوم 133 مليون في أمريكا فقط وهو أقل من من المتوقع حيث إن ميزانيته تجاوزت 200 مليون دولار.

ومن المعروف أن الفيلم يقدم قصة منفصلة عن سلسلة أفلام "The Fast and The Furious"، حيث يقوم عميل اﻷمن الدبلوماسي اﻷمريكي لوك هوبس بالتحالف على نحو غير متوقع مع ديكارد شاو.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم دوين جونسون وجيسون ستاثام وإدريس ألبا وستيفني فوجت وتيريزا ماهاوني وأيدي ماريسون وإيزا جونزاليز وفانيسا كيربي وغيرهم.

