تستعد النجمة اللبنانية ديانا حداد، لإحياء حفل غنائي كبير ضمن موسم صيف 2019 بالمملكة السعودية، حيث تواصل بروفاتها للحفل، الذي لم يتم الاستقرار على موعده بشكل نهائي.
يذكر أن ديانا حداد تستعد لطرح أغنتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، الأغنية الأولى باللهجة المصرية، ولم تستقر ديانا وفريق العمل على الاسم النهائي لها حتى الآن، والأغنية الثانية باللكنة اللبنانية.
قد يهمك ايضاً:
ديانا حداد تطرح أغنية أحبك وكذا على اليوتيوب
ديانا حداد تجدّد أغنية سعودية قدّمها محمد عبده قديمًا
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا حداد تواصل بروفات حفل ضخم في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.