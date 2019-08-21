ديانا حداد تواصل بروفات حفل ضخم في السعودية

تستعد النجمة اللبنانية ديانا حداد، لإحياء حفل غنائي كبير ضمن موسم صيف 2019 بالمملكة السعودية، حيث تواصل بروفاتها للحفل، الذي لم يتم الاستقرار على موعده بشكل نهائي.

يذكر أن ديانا حداد تستعد لطرح أغنتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، الأغنية الأولى باللهجة المصرية، ولم تستقر ديانا وفريق العمل على الاسم النهائي لها حتى الآن، والأغنية الثانية باللكنة اللبنانية.

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