تزور النجمة العالمية أنجلينا جولي كوريا الجنوبية حاليا، لحضور حفل قبول ابنها الأكبر مادوكس جولي-بيت في جامعة يونسي في 26 أغسطس الجاري.
وشوهدت نجمة هوليوود وفقا لصحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت،وهي تتناول طعام العشاء مع نجلها وحظيت صورها بمشاهدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقبل مادوكس، وهو نجل أنجلينا بالتبني من كمبوديا، في كلية أندروود الدولية بجامعة يونسي لدراسة علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية.
قد يهمك أيضاً :
براد بيت ليس مُستعدًا للحب ثانية بعد انفصاله عن إنجيلينا جولي
كانت هذه تفاصيل خبر أنجلينا جولي في كوريا الجنوبية لحضور حفل قبول ابنها بالجامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.