مترجمة تسرق الأضواء من أشهر مغني راب

واشنطن- لايف ستايل
تمكنت مترجمة لغة الإشارة المحترفة، آمبر جالويي جاليجو، 42 عاما من مدينة تكساس الأميركية، من الاستحواذ على اهتمام جمهور حفل مغني الراب الشهير تويستا.
وقد حصل تويستا على لقب "أسرع مغني راب لكل العصور" بعد أن سجل 280 كلمة في الدقيقة، إلا أن غالويي غاليغو تمكنت من متابعته، وترجمة كل ما ينطق به في حفله يوم السبت الماضي في مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية.
نال مقطع الفيديو الذي نشرته المترجمة أكثر من 11 ألف إعادة تغريد في "تويتر"، بينما انبهر المستخدمون من القدرة والسرعة الفائقة للمترجمة، ومتابعتها للكلمات والرقص على الموسيقى، ما جعلها بحق نجمة الحفل بلا منازع.
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