كارول سماحة تشارك بأوبريت سوق عكاظ في السعودية

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""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الفنانة كارول سماحة بغناء أوبريت “عرب 501 م” مع الفنانين السعودي محمد عبده والعراقي كاظم الساهر على مسرح أضخم المهرجانات الفنية بـ“سوق عكاظ” في المملكة العربية السعودية. Advertisements وفيما بدت سعيدة بإطلالتها الأولى في "المملكة" عبّرت عن إعجابها الكبير بالعمل في تعليقٍ كتبته عبر حسابها على “تويتر”، وجاء فيه: “قصيدة إزرع ضوءك من أجمل ما لحن الرائع جان ماري رياشي”.

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