شذا حسون تُطمئن الجمهور من المستشفى

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""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الفنانة العراقية شذى حسون صورةً لها من المستشفى عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، كاشفةً عن أزمتها الصحية. وكتبت بتعليقها: "أحبابي الغاليين، اشكركم على سؤالكم عني. الحمد لله بفضل ربي ودعواتكم ورضا أهلي اني احسن. ما ادري ليش وشنو صار بية، بس لقيت نفسي ما اقدر امشي ولا أتحرك ووجع رهيب في منطقة ظهري. بس الحمد لله والشكر بعد كميات الأدوية والإبر اللي انعطوني صرت احسن اكو شوية تعب ووجع انشالله بيروح بإذن واحد أحد".

وأعلنت من خلال تدوينتها أنها ستغيب عن مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات المقبلة، فكتبت: "قلت أطمنكم عني قبل ما اختفي عنكم هاليومين لأني أحتاج فترة ابتعد بيها شوي عن السوشال ميديا وأهتم بصحتي ونفسي.. احبكم يا أغلى الناس والله لا يحرمني من محبتكم يا رب".



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