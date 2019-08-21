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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفصالها عن جيمى فوكس.. كيف تعيش كاتى هولمز حياتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء خبر انفصال النجمة العالمية كاتي هولمز عن صديقها النجم جيمي فوكس صادما لعدد كبير من محبيها ومعجبيها، وذلك بعد 6 سنوات، وكان هناك سلسلة من التكهنات حول إقامة حفل زفاف ضخم لهما.
و توقع الكثيرون أن حياة هولمز ستضطرب بشكل ملحوظ بسبب الانفصال، إلا أن هولمز كسرت كل هذه التوقعات وظهرت وهي تتنزه مع ابنتها سوري كروزالبالغة من العمر 13 عاما ، و ذلك بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية ، وكانت نزهتهما مع كلابها ، و هي اللحظات التي سجلتها عدسات مصوري " البابارتزي " ، و كانت الابتسامة مرسومة على وجه كاتي ذات الـ ( 40 عام ) .
كاتي هولمز (1)
كاتي هولمز (2)
كاتي هولمز (3)
كاتي هولمز و سوري كروز (1)
كاتي هولمز و سوري كروز (2)
كاتي هولمز و سوري كروز (3)
كاتي هولمز و سوري كروز (4)
كاتي هولمز و سوري كروز (5)
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