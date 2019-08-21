شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأوبرا وويف جاز باند فى محكى القلعة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً لفعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، تقام الخميس 22 أغسطس عدد من الحفلات، حيث تبدأ فى الثامنة مساء، حيث يقدم نجوم فرقة اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى ايمان مصطفى مختارات من الاغانى العالمية.

ومن تلك الأغنيات منها سواى ، ذات مرة فى ديسمبر ، طريقى ، طيران ، ربما ربما ،ربما وغيرها يؤديها الهامى امين ،داليا فاروق ، انجى محسن ، جاكلين رفيق ، عزت غانم ، تامر توفيق ، نوريستا المبرغنى واسامة على ومن اخراج هشام الطلى ، وفى التاسعة مساء يقدم فريق ويف جاز باند مجموعة من اشهر المؤلفات الموسيقية والغنائية العالمية التى تنتمى الى قالب موسيقى الجاز .