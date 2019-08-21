شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر : " بتمنى يكون فى جزء ثالث من أبو العروسة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة سوسن بدر، ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة أمس الثلاثاء من برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة dmc وتمنت سوسن بدر تقديم الجزء الثالث من مسلسل " أبو العروسة".

وقالت سوسن بدر، فى حديثها مع إسعاد يونس، " خلصنا جزئين 120 حلقة والحمدلله نجحوا مع الناس، ونفسي نكمل لأن من وجهة نظرى لان المسلسل مهم فى الفترة دى فى الوقت ده لأنه بيفكر الناس بالطبقة الوسطى، المتوسطة وهى العمود الفقرى للمجتمع المصرى واللي بقالنا فترة ناسيينها، والمجتمع مش طبقتين بس هما 3 طبقات، وعجبنى أوى أن المؤلف وأعى أوى للطبقة دى وكتبها بشكل حلو زى ما ظهرت فى المسلسل".

ومسلسل " أبو العروسة" ينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى، وأخرون، ومن إخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.