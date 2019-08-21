شكرا لقرائتكم خبر عن "ذا روك" يعلن زواجه من صديقته فى هاواى بعد صداقة 12 عاما وإنجاب طفلتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم والممثل الأمريكى دواين جونسون، الشهير بـ"ذا روك" أو "الصخرة"، زواجه رسميا من صديقته لورين هاشيان، بعد استمرار علاقتهما بشكل غير رسمى لمدة 12 عاما منذ 2007.

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ونشر "ذا روك" صور له مع زوجته من جزيرة هاواى، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا عليها: "لقد فعلناها".

وخلال 12 عاما من الارتباط بشكل غير رسمى، رزق الثنائى بطفلتين، وهما ياسمين فى الثالثة من عمرها وتانيا المولدة حديثا منذ 15 أشهر.