شكرا لقرائتكم خبر عن "ذا روك" يعلن زواجه من صديقته فى هاواى بعد صداقة 12 عاما وإنجاب طفلتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم والممثل الأمريكى دواين جونسون، الشهير بـ"ذا روك" أو "الصخرة"، زواجه رسميا من صديقته لورين هاشيان، بعد استمرار علاقتهما بشكل غير رسمى لمدة 12 عاما منذ 2007.
ونشر "ذا روك" صور له مع زوجته من جزيرة هاواى، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا عليها: "لقد فعلناها".
وخلال 12 عاما من الارتباط بشكل غير رسمى، رزق الثنائى بطفلتين، وهما ياسمين فى الثالثة من عمرها وتانيا المولدة حديثا منذ 15 أشهر.
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