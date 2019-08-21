شكرا لقرائتكم خبر عن كريمة بدير تشارك فى المهرجان القومى للمسرح المصري بـ"بهية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض اليوم ضمن عروض المهرجان القومي للمسرح المصري مسرحية " بهية " للمخرجة كريمة بدير والعرض من إنتاج دار الأوبرا المصرية، وسيعرض على مسرح الجمهورية الساعة الثامنة والنصف وستشاهده لجنة تحكيم المهرجان حسبما أكدت لليوم السابع مخرجة العرض.
وقالت كريمة بدير ايضا : المسرحية مأخوذة عن " ياسين وبهية " للشاعر الكبير الراحل نجيب سرور وتدور الأحداث حول قصة ياسين وبهية والإجابة عن السؤال المطروح في الموال الشعبي " يا بهية وخبريني عن اللي قتل ياسين " .
المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشر تستمر فعالياته وعروضه حتي يوم 30 اغسطس الذي سيشهد حفل ختامه وتوزيع جوائزه .
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