هذا ما حققه فيلم "ولاد رزق 2" بعد أسبوعين بدور العرض السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشهد السينمات تنافس عدد من الأفلام، ضمن سباق أفلام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة لفيلمي "الممر" و"كازابلانكا" من سباق أفلام عيد الفطر.

وحقق فيلم "ولاد رزق 2" بعد أسبوعين بدور العرض السينمائي مبلغ 65 مليون 778 ألف 849 جنيه.

والفيلم يدور في إطار من الإثارة والتشويق، وأشاد النقاد والجمهور بنجوم وصناع الفيلم، الذي يتقدم من سباق أفلام العيد في شباك التذاكر، بفارق عن باقي منافسيه وهم "الكنز 2"، "الفيل الأزرق 2"، "إنت حبيبي وبس"، "خيال مآتة".

فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، خالد الصاوي، أحمد داوود، نسرين أمين، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، ومن إخراج طارق العريان.