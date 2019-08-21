محمد إمام ينشر صورة مع عمرو دياب: قاعدة الحلوين بتغريني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شارك الفنان محمد إمام متابعيه بصورة جديدة له، "إنستجرام"، برفقة الفنان عمرو دياب. وعلق "إمام"، على الصورة التي حازت على إعجاب متابعيه: "قاعدة الحلوين بتغريني.. يوم تلات"، في إشارة لأغنية عمرو دياب الجديدة. "يوم تلات" هي ثالث أغاني الألبوم الجديد للهضبة، المقرر طرحه الشهر الجاري، بعد طرح "بحبه"، و"أنا غير" عبر شركة " NAY FOR MEDIA".

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