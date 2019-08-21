سميح ساويرس: "الجونة السينمائي منصة لرعاية المواهب المصرية وتقديمها للعالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المهندس سميح ساويرس استمرار شركة "أوراسكوم للتنمية مصر" في دعم ورعاية مهرجان "الجونة السينمائي" في نسخته الثالثة، من خلال مشروعها "O West"، ومن المقرر إقامة الدورة الجديدة في الفترة من ١٩ إلى ٢٧ سبتمبر المُقبل؛ وذلك استكمالًا لجهود الشركة المالكة لـ"مدينة الجونة" في النهوض بالقطاعين السياحي والفني بهدف المساهمة في جهود استعادة مصر لمكانتها على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وقال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم للتنمية القابضة" ومؤسس "مدينة الجونة"، في بيان صحفي: "تؤمن شركة "أوراسكوم للتنمية" بالشباب المصري وإمكانياتهم حال توفر الدعم اللازم؛ لذلك أخذت الشركة على عاتقها من خلال مشروعها الرائد "مدينة الجونة" تقديم الرعاية والدعم الكاملين لتمكين الشباب في العديد من القطاعات الرياضية والثقافية".

وأضاف: "يأتي مهرجان "الجونة السينمائي" كمنصة متميزة لرعاية المواهب الشابة في عالم السينما وتقديمها للعالم، بهدف التأكيد على أن مصر كانت وما زالت تتمتع بالريادة في مجال السينما الذي يعد أحد عناصر القوة الناعمة لمصر".

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من جانبه، قال المهندس خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم للتنمية القابضة" وشركة "أوراسكوم للتنمية مصر": "حرصنا منذ بداية عملنا في مشروع "O West" على استكمال استراتيجية شركة "أوراسكوم للتنمية" ووضع بصمة واضحة ضمن جهود دعم القطاع السياحي المصري كونه من أهم القطاعات الاستراتيجية المؤثرة على الاقتصاد القومي".

وأوضح: "قيامنا بتنظيم ودعم الفعاليات الفنية واستضافة النجوم العالميين يرسل رسالة واضحة للعالم أجمع بأن مصر عائدة وبقوة لمكانتها السياحية والفنية ليس فقط على المستوى الإقليمي بل أيضا على المستوى العالمي".

بدأت شركة "أوراسكوم للتنمية" من خلال مدينتها "الجونة"، في رعاية وتنظيم مهرجان "الجونة السينمائي" عام ٢٠١٧، ولضمان استمرار النجاح في نسخته الثالثة توفر شركة "أوراسكوم" من خلال مشروعها الأول بشرق القاهرة "O West" الدعم المادي والتقني اللازم لمهرجان "الجونة السينمائي".