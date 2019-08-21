تجاوز أكثر من 83 مليون جنيه.. إيرادات "الفيل الأزرق 2" بعد 4 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تجاوزت إيرادات الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق 2"، مبلغ 83 مليون جنيه، بعد 4 أسابيع فقط، بدور العرض السينمائي.
وحقق الفيلم نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، إذ يتنافس مع عدد من الأفلام هي "خيال مآتة"، "الكنز 2"، "ولاد رزق 2"، "إنت حبيبي وبس"، بالإضافة لأفلام "الممر" و"كازابلانكا"، من سباق أفلام عيد الفطر.
الفيلم حقق حتى الآن مبلغ 83 مليون 706 ألف 721 جنيه.
فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، خالد الصاوي، إياد نصار، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.
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