بشرى تفاجئ جمهورها بصورة دون "مكياج"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: عبرت الفنانة بشرى عن رأيها في مستحضرات التجميل، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، مؤكدة إنها تفضل وجهها طبيعيًا. ونشرت صورة لها ظهرت خلالها بدون مكياج وعلقت عليها قائلة: " هكذا أحب أن أرى نفسي في المرآة"". Advertisements يذكر أن الفنانة بشرى، شاركت مؤخرًا في مسلسل "عوالم خفية"، للزعيم عادل إمام، والذي خاض به المارثوان الرمضاني لعام 2018

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