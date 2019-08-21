محمود فارس يشارك في عرض "بعزق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستعد الفنان محمود فارس، لعرض مسرحيته الجديدة "بعزق"، عن نص للكاتب الأمريكي وودي ألين، الحاصل على جائزة الأوسكار.

وقال "فارس" في تصريح خاص لمصراوي، إن المسرحية تعرض للمرة الأولى بفندق الماسة، يوم 6 أكتوبر، ضمن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

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وأشار إلى أن المسرحية تعرض على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية بعد افتتاحها، ومن المقرر عرضها في عدد من المحافظات، ويأمل صناع العمل عرض المسرحية على مسرح "البرودواي" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح "فارس" أن البروفات بدأت قبل عيد الأضحى المبارك، ويستأنف الأبطال بروفات المسرحية، خلال الفترة المقبلة.

المسرحية يشارك في بطولتها انتصار، حنان يوسف، حمزة العيلي، ياسر الزنكلوني، محمد قلبظ، وإخراج محمد فاروق، ومن إنتاج شركة الإمبراطور للإنتاج الفني.