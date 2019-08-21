في أول ردة فعل بعد إعلانها الاعتزال، وعدت الفنانة إليسا محبيها بأنه سوف تكون جاهزة للإنتاج بنفسها عندما تكون جاهزة> وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: “أنا أتفهم تمامًا حزنكم وأقدر جميع الرسائل التى أتلقاها منكم.. أريد فقط أن تعرفوا أني أفعل هذا من أجل مصلحتي الشخصية.. ولا يزال حديثي مبكرًا طالما أعمل على ألبومي الجديد وأيضًا حفلات، وأعدكم أنه عندما أكون جاهزة للإنتاج لنفسي سأفعل ذلك”

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرارها الصادم.. بماذا وعدت الفنانة إليسا محبيها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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