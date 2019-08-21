بالفيديو: روان بن حسين تعلق على قرار زواجها المفاجىء

ردت الفاشينيستا الكويتيّة، روان بن حسين، على من عاتبوها على عدم إعلان زواجها بشكل ممهّد، أو إخبار الجمهور بالأمر قبلها، إنّها تزوّجت منذ فترة وتؤمن طوال عمرها أنَّ الحياة العائلية هي حياةٌ شخصيّة لا تحبّ أن تشاركها مع أحد.

وقالت روان في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” وايد فنانات مشاهير تزوجوا وجابوا عيال وعمرهم ما صوروا أزواجهم أو عيالهم أو قالوا أنهم متزوجين أو وين عايشين، فأنا حبيت أن يكون هذا الشيء برايفت وخاص فيني والله يسعدكم أضعاف سعادتي “.

وفي الفيديو عبرت روان عن اندهاشها وانزعاجها من استخدام البعض لصورتها في دعاية خاصّة بعملهم التجاريّ، لافتًة إلى أنّها تركت الكثيرين يعملون في مثل هذه الأمور، إلى أنْ وصل الأمرَ لوضعِ صورتها بشكل دعائيّ على بطاقات جلسات المساج، قائلةً: ” توصل المواصيل تحطوا صورتي على كارت مساج عيب “.

وأكّدت روان، أنَّ مديرة أعمالها تواصلت مع هؤلاء الأشخاص وهدّدتهم برفع دعوى قضائيّة حيال هذا الأمر وأنّ ما يقومون به غيرُ صحيح، وأنَّ قيمة أتعاب المحاماة ستكون تكلفتها أضعاف قيمة مشاريعهم الفعليّة.