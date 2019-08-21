تعرَّضت الفنانة زارا البلوشي لحادث سير على أحد الطرق في مدينة الرياض، وكانت برفقتها الفنانة ريماس منصور، إلا أنهما لم يصابا بأذى.
وأظهر مقطع فيديو وثقته الفنانة ريماس منصور، أن سيارة الفنانة زارا البلوشي صدمت سيارة من الخلف، قائلةً: “السيارة لحالها تزحلقت وراحت يمين وصقعنا بالموقفين”.
هذا، ومنحت شركة “نجم” الفنانة زارا البلوشي تقريرًا عن الحادثة باللغة الباكستانية، وذلك لأن رخصة القيادة مسجلة بالجنسية الباكستانية، فيما تفاجأت ريماس منصور لأول مرة أن زار البلوشي تستطيع قراءة التقرير باللغة الباكستانية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: الفنانة زارا البلوشي تتعرض لحادث سير في الرياض مع ريماس منصور.. ومفاجأة في تقرير نجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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