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كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 03:53 مساءً - اختارت النجمة كندا حنا في احدث اطلالاتها اللون الاسود وملابس “كاجوال” ناعمة عبارة عن شورت قصير وتيشرت مع حذاء رياضي ضخم، واكملت الاطلالة بحقيبة صغيرة على الخصر باللونين الابيض والاسود.
ورغم ملابسها البسيطة ومكياجها الناعمة، الا ان الفوتوشوب السيء شوه ملامح وجهها، وبدت في بعض الصور بعيدة عن شكلها الطبيعي وملامحها الحقيقية، الامر الذي اثار فضول متابعيها الذين انتقدوا استخدامها لهذا التطبيق رغم انها لا تحتاج اليه فعليا.
كذلك لفتت كندة الانظار بحركاتها والوضعيات التي اعتمدتها خلال التقاط الصور، وانقسمت التعليقات بين من رأى بأنها نجحت في ابتكار حركات جديدة ولقطات مختلفة، وبين من اعتبر ان حركاتها سيئة ومضحكة، اذ انتقدوا كيف انها عمدت على رفع يديها فوق رأسها في احداها، وقامت ايضا بالجلوس ووضع الحقيبة الرياضية على قدمها بطريقة جديدة وكأنها اعلان لها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا الفوتوشوب يشوه جمال كندة حنا في احدث اطلالاتها.. وحركاتها في الصور تعرضها للانتقاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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