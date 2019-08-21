شاهدوا.. نجمة مصرية تتعرض للحرج بسبب جرأة فستانها وكشفه الكثير

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 03:53 مساءً - أطلت الفنانة المصرية لقاء الخميسي على جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، بفستان صيفي عرضها لهجوم واسع.



واعتمدت الخميسي بجرأة فستاناً منقوشاً بالمربعات، إذ على الرغم من طوله أبقت الأزرار في جزئه السفلي غير مقفلة، لا سيما أنه عرضها للحرج بسبب كشفه الكثير.

وشاركت الخميسي في وقت سابق متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها في كواليس أحدث جلسة تصوير لها على جزيرة ميكونوس اليونانية.



وظهرت بفستان قصير، وشعر قصير، ونال الفيديو إعجاب متابعي لقاء، التي علّقت عليه بقولها: “اتجنن”.

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، هو مسلسل “أبواب الشك”، وشارك فى بطولة العمل عدد من الفنانين على رأسهم خالد سليم وعائشة بن أحمد.