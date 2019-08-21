صور إيفانكا ترامب مع عائلتها تعرّضها لحملة انتقادات واسعة.. بسبب والدها

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرّضت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لانتقادات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الصور التي نشرتها من عطلة نهاية الأسبوع مع عائلتها.

وفي التفاصيل، كانت مستشارة والدها إيفانكا قد نشرت مجموعة من الصور لها ولزوجها وعائلتها على انستغرام وتويتر أثناء قضائهم جميعاً عطلة تخييم نهاية الأسبوع الفائت.

ولفتت التعليقات المنتقدة على مواقع التوصل الاجتماعي إلى أنّ إيفانكا تستمتع بوقتها مع عائلتها في وقتٍ تُعاني فيه الكثير من العائلات التي حاولت دخول الولايات المتحدة بطريقةٍ غير شرعية من الفراق نتيجة احتجازهم على الحدود الأميركية.

وانتقد كثيرون طريقة التعامل مع هؤلاء الأشخاص المحتجزين على الحدود إذ قالوا إنّ أبسط حقوقهم المعيشية لا تُؤمن لهم مثل الاستحمام.