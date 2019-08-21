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متابعة بتجـــــــــــرد: عادت التساؤلات حول ما إذا كانت الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب حامل، بعد فترةٍ من الغياب عن الساحة الفنيّة والإعتذار عن أحياء عدد كبير من الحفلات الصيفيّة.
أمّا السبب فيعود إلى تسريب صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب في حمام السباحة، ولم يظهر منهما إلا رأسهما.
وفي حين لم يظهر بطن شيرين لمعرفة ما إذا ستصحّ التوقّعات حول حملها أم لا، رجّح بعض روّاد منصّات التواصل الإجتماعي أن تكون هذه الصورة المُسربة لطمأنة جمهور النجمة المصرية على صحّتها.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب صورة لـ شيرين عبد الوهاب في حمام السباحة.. هل هي حامل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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