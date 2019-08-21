كيم كارداشيان بستة أصابع في قدمها.. صورة تجتاح الانترنت!

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان صورةً عبر حسابها على تطبيق إنستغرام للترويج لعطرها مع شقيقتها كايلي جينر. وأثارت هذه الصورة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ ظهرت كيم كارداشيان بستة أصابع في قدمها. فهذا الخطأ الفادح في الفوتوشوب عرض كيم كارداشيان إلى موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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