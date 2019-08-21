دونالد ترامب يستقبل حفيده العاشر

متابعة بتجــــــــــرد: استقبل إريك ترامب وزوجته لارا مولودتهما الجديدة كارولينا دوروثي ترامب، يوم الاثنين.

ونشر إريك، ابن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صورة للعائلة الجديدة المكونة من أربعة أفراد عبر حسابه الرسمي على تويتر صباح الثلاثاء.

من جهته، غرّد دونالد ترامب مرحّباً بحفيدته العاشرة بعد ظهر يوم الثلاثاء، وكتب: “تهانينا إريك ولارا ترامب على ولادة كارولينا دوروثي ترامب …فخور جداً”.

يذكر أن المولودة الجديدة هي الحفيدة العاشرة لترامب البالغ من العمر 73 عاماً، والذي له خمسة أولاد من ثلاث زيجات.