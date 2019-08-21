صدمة لعشاق "سبايدر مان".. انتهاء رحلة البطل الخارق مع مارفل

انتهت رحلة "الرجل العنكبوت" (spider man) "سبايدر مان" مع عالم "مارفل" السينمائي التابع لشركة "ديزني"، بعد فشل الأخيرة في الاتفاق على صفقة التمويل مع شركة "سوني بيكتشرز"، المالكة لحقوق الشخصية سينمائيا.

وكشف موقع "هوليوود لايف" عن سحب "الرجل العنكبوت" من "مارفل"، العالم السينمائي الأكثر نجاحا والأطول من حيث عدد الأفلام المترابطة في التاريخ، وهو خبر صادم لمحبي "مارفل" وجمهور البطل الخارق ذي الشعبية الكبيرة.

تخطت إيرادات فيلم "سبايدر مان" الجديد "Far from Home"، الذي خرج للنور يوليو/تموز، المليار دولار وحظي بنجاح جماهيري غير مسبوق.

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وفشلت نسخة سوني السينمائية التي حملت اسم "amazing spider man" في تخطي حاجز المليار دولار مرتين.

شخصية "الرجل العنكبوت" اخترعها الكاتب ستان لي، والفنان ستيف ديتكو، وظهرت لأول مرة في الكتاب الهزلي للرسوم المصورة "أميزينج فانتازي" العدد الـ15 في أغسطس/آب 1962.

وصور ستان لي وديتكو الشخصية على أنها قصة يتيم ترعاه عمته وعمه في مدينة نيويورك، يتعرض للدغة عنكبوت تمنحه قوة خارقة وخفة في الحركة، والقدرة على التمسك بمعظم الأسطح، وحاسة تساعده على استشعار الخطر والتي تتيح له محاربة خصومه.