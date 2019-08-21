سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2019

استقر متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عند 16.52 جنيه للشراء مقابل 16.62 جنيه للبيع في البنوك وشركات الصرافة المصرية، وهو نفس سعر العملة الخضراء أمس الثلاثاء.

ووسط هدوء التعاملات، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، انخفاضا طفيفا بواقع قرش واحد "الجنيه = 100 قرش" عن سعر أمس الثلاثاء، مسجلاً 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنكي الشركة المصرفية العربية ومصر.

وعرض بنك أبوظبي الإسلامي، أعلى سعر للدولار عند 16.53جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في بنوك التعمير والإسكان والإسكندرية أقل سعر عند 16.49 جنيه للشراء مقابل 16.59 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي مصر، أكبر بنك خاص مصري، 16.5 جنيه للشراء مقابل 16.6 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك العربي الأفريقي وبلوم والأهلي اليوناني بمصر.

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وتفاوت سعر الدولار في باقي البنوك؛ إذ بلغ في بنوك كريدي أجريكول والبركة والمصري لتنمية الصادرات والمصرف المتحد والمصري الخليجي 16.51 جنيه للشراء مقابل 16.61 جنيه للبيع.

ونوهت مذكرة بحثية صدرت أمس الثلاثاء عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن حول مدى خطورة ارتفاع الدين الخارجي لمصر، إلى أن الارتفاع الأخير في قيمة الجنيه أمام الدولار "جعل العملة ذات قيمة عادلة نسبيا"، ورغم ذلك لا تزال قيمة الجنيه أقل بنسبة 15% من قيمتها العادلة قبل تعويم العملة في نوفمبر 2016.

وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44.91 مليار دولار نهاية يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بـ 44.35 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران السابق له.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية ووفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد استقر سعر شراء اليورو عند 18.32 جنيه والبيع 18.45 جنيه، وبلغ سعر الإسترليني 20.06 للشراء 19.99 جنيه والبيع 20.23 جنيه.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد استقر سعر الريال السعودي عند 4.40 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع، كما استقر الدرهم الإماراتي عند 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، فيما زاد سعر الدينار الكويتي للشراء ليبلغ 54.30 جنيه مقابل 54.67 جنيه للبيع.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري غدا الخميس اجتماعا لمناقشة تحريك أسعار الفائدة.