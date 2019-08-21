عمرو دياب يحتفل بأغنية "يوم تلات" مع دينا الشربيني في الساحل الشمالي

احتفل الفنان عمرو دياب بأغنيته الجديدة "يوم تلات" في الساحل الشمالي مع الفنانة دينا الشربيني، وعدد من أصدقائهم المقربين.

وظهر الهضبة بجوار دينا وعدد من أصدقائهما في إحدى القرى السياحية الشهيرة في الساحل الشمالي، وهم يغنون "يوم تلات" وعددا آخر من الأغاني.

يذكر أن أغنية "يوم تلات" تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.

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