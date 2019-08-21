حسين الجسمي يطرح أغنية "دنيا" عبر يوتيوب

القاهرة - لايف ستايل طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية جديدة بعنوان "دنيا"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع YouTube، وعبر جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية والإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية. تعاون الجسمي في الأغنية مع الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، وهي من ألحان حسين الجسمي، وتوزيع موسيقي للمايسترو وليد فايد، ومكساج وماستر المهندس عمرو هاشم، وسجلت الأغنية وتم تنفيذها ما بين دبي والقاهرة.

تقوم كلمات أغنية "دنيا":

صابني همٍّ كَؤودْ

ما شكيتَهْ للوَرى

لُذْت بالحيّ الودودْ

وهذا كل اللي جرى

طاح حُزني في سجودْ

وسال مع دمعي وجرى

ماغدا لهمّي وجودْ

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