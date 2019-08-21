شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عبدالحميد يظهر مع صاحبة السعادة ويتبرع بأجره لمستشفى أبو الريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقى الفنان الكبير توفيق عبدالحميد عروضا كثيرة للظهور فى عدد من البرامج، بعد ظهوره ضمن المكرمين فى افتتاح المهرجان القومى للمسرح المصرى، حيث استقبلته الجماهير التى غاب عنها لمدة اقتربت من 10 سنوات استقبالا حارا وحافلا وهتفت باسمه لفترة طويلة مما لفت الأنظار إلى هذا النجم الذى يحظى بشعبية ومحبة كبيرة رغم ابتعاده عن الأضواء والساحة الفنية لفترة طويلة.

هذا الاستقبال اللافت والمبهر دفع العديد من البرامج للتسابق على استضافة الفنان توفيق عبدالحميد الذى أراد أن يرد الجميل لجماهيره التى عشقها وعشقته وبادلته حبا بحب وإخلاصا بإخلاص.

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وقال الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه اختار من بين هذه العروض التى تلقاها للظهور فى عدد من أشهر البرامج برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس ليكون أول برنامج يظهر فيه بعد غيابه عن الساحة الفنية.

وكشف توفيق عبدالحميد فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه اشترط الحصول على مبلغ كبير مقابل الظهور فى البرنامج ، على أن يتم إيداع هذا المبلغ فى حساب مستشفى أبو الريش للأطفال ، مؤكدا أن إدارة القناة والبرنامج وافقوا على هذا المبلغ – الذى رفض الفنان الإفصاح عن قيمته- مشيرا إلى أنه رفض استلامه وأشار على إدارة البرنامج بأن يكون هذا المبلغ فى صورة شيك مستحق الدفع للمستشفى.

وتابع عبدالحميد:" إدارة القناة والبرنامج وافقوا مشكورين على هذا الطل ، وهذا أكثر شيء أسعدنى بعد سعادتى البالغة بمحبة وتقدير واحتفاء الجمهور بى خلال تكريمى فى افتتاح المهرجان القومى للمسرح" ، مشيرا إلى أنه سيتم تسجيل الحلقة يوم 26 أغسطس الجارى، ومن ناحية أخرى أكد عبدالحميد ان اختياره الظهور فى برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس لأنها ليست مجرد مذيعة تقدم برنامج ناجح ذى شهرة واسعة ولكن لكونها أيضا فنانة.