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فى ذكرى ميلاده الأولى .. زوجة عزت أبو عوف تكشف كواليس أيامه الأخيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أميرة أبو عوف، زوجة الفنان الراحل عزت أبو عوف، إنها حرصت اليوم الأربعاء على زيارة مقبرته، ووضع باقات الزهور عليها وقراءة القرآن على روح زوجها الراحل.

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وأضافت «أميرة»، في تصريحات خاصة لـ«الخليج 365»، أنها تعلمت من «عزت» كل شيء في حياتها، سواء حب ناس أو الاعتماد على النفس، خاصة وأن حياتها قبل الزواج منه كانت قائمة على الاعتماد على والدتها، وأضافت أنها تعلمت من «عزت» التسامح والعفو.

 

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وعن علاقة «عزت» مع أبنائه وأخواته.. تقول زوجته إنه كان والدا وأخا ديمقراطيا وحنونا ، وكان يترك الحرية في اختياراتهم بشكل عام للجميع، كما أنه كان يقف إلى جانب أخوته في جميع الأوقات.

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وأشارت إلى أن عزت كان له أصدقاء مقربين في حياته يسأل عنهم بصفة مستمرة، هما الفنان محمود قابيل، والذي يعتبره أخ له، وسهير عبد القادر، أما يسرا فكانت معه بصفة دائما في آخر أيام تواجده بالمستشفي.

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أما عن الجانب الشخصي لـ«عزت»، فقالت زوجته، كان منظم جدًا في يومه، فكان ينام 8 ساعات لا ينقصهم دقيقة وإذا استيقظ قبلهم يصبح مزاجه سيء طوال اليوم، ثم يتناول فطوره في الحديقة حيث إنه يحب الهدوء في الصباح كثيرًا، ذلك بجانب عادته اليومية التي لم تفارقه طوال حياته وهي قراءة الصحف الورقية وهو يشرب فنجان قهوته، ثم يتمشى لمدة ساعة كنوع من أنواع بالإخص ممارسة السباحة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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