شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف محصلة إيرادات فيلم "الفيل الأزرق 2" بعد مرور شهر على عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فيلم "الفيل الأزرق 2" زيادة رقمه القياسى فى شباك التذاكر كأعلى ايرادات فى تاريخ السينما المصرية، بعدما حصد هذا الأسبوع 17 مليون جنيه لتكون المحصلة الإجمالية للفيلم بعد 4 أسابيع عرض 83 مليوناً و750 ألف جنيه، حيث طرح الفيلم يوم 25 يوليو الماضى للمنافسة فى موسم عيد الأضحى.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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