- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتزالها الفن وارتداء الحجاب.. أحدث صورة لـ "شيماء سعيد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سبتمبر عام 2016 طرحت الفنانة شيماء سعيد ألبومها " حلم حياتك"، لتختفى بعد ذلك، وتعود فى 2018 بعد عامين لتفاجئ جمهورها بالاعتزال وارتداء الحجاب والابتعاد عن الساحة الفنية والاختفاء عن الظهور الإعلامى.
لتعود الفنانة المعتزلة مجددا فى أحدث ظهور لها، حيث نشرت نانيس سليم خبيرة التجميل، عبر حسابها على "انستجرام"، صورة جديدة تجمعها بشيماء سعيد، وكتبت عليها قائلة"مع صديقتي الجميلة شيماء سعيد".
وكانت آخر أعمال الفنانة شيماء سعيد ألبوم "حلم حياتك"، والذى من ضمنه كليب أغنية "أحاسيس بنات"، التى تم تصويرها وسط تركيا، والتى كتب كلماتها نصر الدين ناجى، ولحنها أشرف سالم وتوزيع موسيقى مينو، والكليب من إخراج كريم كبارة.
أحدث ظهور لـ شيماء سعيد
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتزالها الفن وارتداء الحجاب.. أحدث صورة لـ "شيماء سعيد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.