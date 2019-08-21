شاهدوا.. ابنتا نانسي عجرم كبرتا واصبحتا اكثر جمالاً وجاذبية

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كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 02:52 مساءً - قبل حفلها المقرر في الاردن الاربعاء، تمضي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عطلتها الصيفية مع عائلتها الصغيرة من خلال الجولات السياحية التي تقوم بها معهم.
وشاركت النجمة اللبنانية متابعيها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام بصور لابنتيها ميلا وايلا وبحضور والدتها ايضاً، وحرصت على ابقاء طفلتها الثالثة ليا بعيدة عن السوشيال ميديا في الفترة العمرية الحالية.
وخطفت كل من ايلا وميلا الانظار بجمالهما وبالتغير الكبير في شكلهما وقامتهما، حيث باتتا اكبر واكثر جمالاً وبملامح جذابة، ولفتتا الانظار بملابسهما الكاجوال الانيقة وطرافتهما في التعامل مع الاشياء.
وانتقد بعض محبي النجمة اليسا عدم تعليق نانسي بشكل مباشر على قرار اعتزالها، لافتين الى انها تجاهلت الامر ولم تعره اي اهتمام على عكس عدد كبير من النجوم في لبنان والعالم العربي.
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