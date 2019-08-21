نادين الراسي تثير الحيرة والفضول بمعايدة رومنسية لهذا الإعلامي.. “كل عام وانت حبيبي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 02:52 مساءً - نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة قديمة جمعتها في إحدى المناسبات مع الإعلامي اللبناني رجا ناصر الدين.

وأحدثت ضجة كبيرة بتعليقها عليها ، إذ توجهت إلى صديقها بالمعايدة بكلمات رومنسية لفتت انتباه عدد كبير من المتابعين وكتبت: “بحبك بجنون يا كل الوفا يا حنون ك لعام وانت حبيبي، رفيق الدرب بإذن الرب. ينعاد عليي عيدك لآخر أنفاسي يا عمري”.

وأعرب الكثير من هؤلاء عن استغرابهم طريقة المعايدة، مشيرين إلى أنها لا تعتبر طريقة للتعامل بين الأصدقاء.

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وبدوره أعاد رجا نشر الصورة نفسها على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات، مع التعليق من دون أي اضافات.

كما ظهر في صورة أخرى برفقة أصدقائه أثناء احتفاله معهم بالمناسبة. وعلق: “شكراً أصدقائي الأعزاء على المفاجأة. أحبكم كثيراً”.