جحيم مغترب بالإمارات بسبب مسلسل سيف علي خان Sacred Games

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تمت محاصرة أحد المغتربين الهنود في الشارقة من خلال مكالمات هاتفية غير مرغوب فيها يتلقفها من جميع أنحاء العالم بعد أن قامت منصة Netflix التي تعرض الموسم الثاني من المسلسل الأكثر إثارة “العاب مقدسة” بنشر رقم هاتفه عن طريق الخطأ.

بعد وقت قصير من إطلاق “Sacred Games” على Netflix في 15 أغسطس، لم يتوقف الهاتف المحمول للمواطن الهندي كونهابدالا الذي عن الرنين، حيث ظهر رقم هاتفه المحمول على أنه رقم رجل العصابات الخيالي سليمان عيسى في الحلقة الأولى من الموسم الجديد.

وقال كونهابدولا لصحيفة “جلف نيوز”: “لقد تلقيت مكالمات مستمرة على هاتفي على مدار الأيام الثلاثة الماضية من الهند وباكستان ونيبال والإمارات العربية المتحدة وحول العالم، أنا لا أعرف ما يحدث، إن سماع رنين هاتفي يرسل الرعشات”.

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وأضاف: كونهابدولا في مقابلة مع الموقع، “اريد إلغاء رقم هاتفي، أريد أن تختفي هذه المشكلة”، مضيفاً “تلقيت أكثر من 30 مكالمة (يوم الأحد) وهي تستنزف بطاريتي، في ساعة واحدة، تلقيت خمس مكالمات تطلب فيها شخصًا اسمه عيسى ... من هو عيسى؟ ليس لدي أي علاقة به”.

والأسوأ من ذلك أن كونهابدولا، 37 عامًا ، الذي يعمل في شركة نفط محلية، لم يسمع أبدًا عن مسلسل Sacred Games - الذي يُذاع على منصة الويب الرائجة Netflix، وهو من بطولة سيف علي خان ونواز الدين صديقي، حيث يلعب خان دور شرطي في المسلسل التلفزيوني بينما يلعب صديقي دور زعيم الجريمة في مومباي.

في وقت سابق ، وقع حادث مماثل عندما بدأت شخص يُدعى بونيت أجاروال ، البالغ من العمر 27 عامًا ، في تلقي أكثر من 100 مكالمة يوميًا من رجال من أنحاء الهند وأجزاء مختلفة من العالم يسألون نفس السؤال: “هل يمكنني التحدث إلى ساني ليون؟”.