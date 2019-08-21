نجمة بوليود سميرة ريدي تكشف فضل هريثيك روشان عليها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشفت الممثلة الهندية سميرة ريدي أنها كانت تعاني من مشكلة “التأتأة” أو التلعثم -وهو نوع من الاضطراب في الكلام عندما يتعطل الاسترسال في الكلام-، وكان الممثل هريثيك روشان هو الذي ساعدها على التغلب عليها.

في لقاء صحفي، تحدثت سميرة عن صراعها مع التأتأة”، مضيفة أن هريثيك، الذي واجه أيضًا اضطرابًا في الكلام في حياته، ساعدها في التعامل مع هذه القضية.

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قالت سميرة: “بسبب مشكلتي في التعثر ، كنت أتردد في التحدث أمام الآخرين، والتردد في الذهاب إلى الاختبارات معتقدة أن الناس سيحكمون عليّ، هريثيك كونه الشخص صاحب اللباقة والعناية بالآخرين، لاحظ هذا ، وأعطاني كتابًا غير حياتي.

وأضافت سميرة، التي أنجبت مولودها الثاني مؤخراً: “لقد ساعدني ذلك في التغلب على خوفي، تدريجيا، بدأت ألاحظ التغييرات في خطابي، ذهبت أيضًا إلى معالج الكلام وبدأت العمل على كلامي، لا يمكنني أن أشكر هريثيك بما يكفي لهذا الكتاب وما زلت أحمله معي”.

في الوقت نفسه، تزوجت سميرة من رجل الأعمال أكشاي فاردي في عام 2014، على جبهة العمل ، قدمت الممثلة أفلام مثل “دارنا مانا هاي” ، “ممنوع الدخول” ، “سباق” ، “دي دانا دان” وغير ذلك.