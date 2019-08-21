- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شارك الفنان المصري صلاح عبدالله جمهوره بتغريدة جديد أثارت عاصفة من التعليقات عبر حسابه على موقع «تويتر».
صلاح عبد لله فاجأ متابعيه بكلمات ساخرة قال من خلالها :«بفكر أعلن اعتزالى التمثيل وانتو تهشتجوني وتتحايلوا عليا: أوعى ياصاصا أوعى تعمل كدا وعشان خاطركم أرجع أمثل تاني بس خايف أعمل كدا ماحدش يقول أوعى».
الجمهور فسر تغريدة صلاح عبدالله بأنها إسقاط وسخرية من قرار الاعتزال الذي اتخذته الفنانة اللبنانية إليسا بشأن اعتزالها الغناء.
وكانت إليسا قد قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “أجهز ألبومي الجديد بالكثير من الحب والمشاعر لأنه سيكون الأخير في مسيرتي الغنائية».
وأضافت: “أنني أعلن ذلك بقلب متعب لكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال أشبه بالمافيا لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن».
واعترض عدد كبير من نجوم الفن على قرار إليسا وطالبها عدد كبير بالتراجع عن قرارها، بينما اعتبر البعض الآخر ان ما فعلته مجرد دعاية للألبوم.
كانت هذه تفاصيل خبر هل قصد صلاح عبدالله السخرية من إليسا بهذه التغريدة؟.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.