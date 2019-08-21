هل قصد صلاح عبدالله السخرية من إليسا بهذه التغريدة؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري صلاح عبدالله جمهوره بتغريدة جديد أثارت عاصفة من التعليقات عبر حسابه على موقع «تويتر».

صلاح عبد لله فاجأ متابعيه بكلمات ساخرة قال من خلالها :«بفكر أعلن اعتزالى التمثيل وانتو تهشتجوني وتتحايلوا عليا: أوعى ياصاصا أوعى تعمل كدا وعشان خاطركم أرجع أمثل تاني بس خايف أعمل كدا ماحدش يقول أوعى».

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الجمهور فسر تغريدة صلاح عبدالله بأنها إسقاط وسخرية من قرار الاعتزال الذي اتخذته الفنانة اللبنانية إليسا بشأن اعتزالها الغناء.

وكانت إليسا قد قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “أجهز ألبومي الجديد بالكثير من الحب والمشاعر لأنه سيكون الأخير في مسيرتي الغنائية».

وأضافت: “أنني أعلن ذلك بقلب متعب لكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال أشبه بالمافيا لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن».

واعترض عدد كبير من نجوم الفن على قرار إليسا وطالبها عدد كبير بالتراجع عن قرارها، بينما اعتبر البعض الآخر ان ما فعلته مجرد دعاية للألبوم.