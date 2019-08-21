نيرمين الفقي.. حورية على الشاطئ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية نيرمين الفقي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نيرمين نشرت صور لها من أجازتها الصيفية على الشاطئ، حيث ظهرت بملابس البحر الجذابة، ولفتت أنظار الجمهور برشاقتها وأناقة ملابسها.

الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور التي تغزلت في صورها عبر حسابها الخاص، ومنحها الجمهور لقب أميرة البحر.

Advertisements

نيرمين الفقي أصبحت أكثر نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر صورها باستمرار على «أنستجرام»، ويتابعها الجمهور.

وحققت الفنانة المصرية مؤخرا نجاحا كبيرا بعدما شاركت في الجزء الأول والثاني من مسلسل «أبو العروسة»، حيث قدمت نيرمين دور الدكتورة عبير، زوجة «جابر» الفنان مدحت صالح.

مسلسل “ابو العروسة»، من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.

ويتم التحضير حاليا للجزء الثالث من المسلسل، والعمل حقق نجاحا كبيرا فور عرضه لأنه يناقش أهم قضايا الطبقة المتوسطة.