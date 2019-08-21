علي الحجار يحيي حفلاً غنائيًا الخميس بالقلعة

يستعد المطرب علي الحجار بصحبة فرقته الموسيقية، لإحياء حفلاً غنائيًا، غدًا الخميس، بالقلعة ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الثامنة والعشرين.
كما يغني "الحجار" أيضًا، بدار أوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش"، يوم الخميس 29 أغسطس الجاري، وذلك بصحبة فرقته الموسيقية، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً.
يأتي هذا الحفل ضمن حفلات المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية، المقام فى الفترة من 16 أغسطس حتى 6 سبتمبر، وتضم 11 حفلاً فنيًا لأشهر الفرق والنجوم في مصر والوطن العربي.
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