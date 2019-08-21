محمد رمضان يعد جمهوره بأكثر من مفاجأة في حفله في الساحل الشمالي

يحضر النجم محمد رمضان أكثر من مفاجأة لجمهوره في حفله في الساحل الشمالي يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٣ آب/أغسطس، ولعل أبرزها تقديمه أكثر من أغنية جديدة يغنيها للمرة الأولى، حيث يستعد للحفل ببروفات يومية من أجل الخروج بسهرة متميزة وسط جو صيفي بديع.



ومن المقرر أن يشهد الحفل أكبر شو استعراضي فى الحفلات المصرية من خلال المسرح المبتكر والشاشات مع الاستعانة بمئات الراقصين المتخصصين على أن يكون لكل أغنية استعراض مختلف، والحفل من إخراج تامر كرم مخرج مسرحية "الملك لير" تامر كرم، ومسرح تامر فوزي، إضاءة وشاشات وليد الحريري، فاير سامي يوسف.



وطرح محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية مؤخراً وهو ديو "انساى" الذى جمعه بالنجم المغربى سعد لمجرد وتم تصويره فى العاصمة الفرنسية باريس على طريقة الفيديو كليب مع المخرج حسام الحسينى، واقتربت الأغنية من تحقيق 100 مليون مشاهدة على موقع يوتويب، ومن المقرر أن يغنيها رمضان فى حفله في الساحل.

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