ظهور متألق وإطلالة جريئة للفنانة أروى جودة

القاهرة - لايف ستايل أشعلت الفنانة أروى جودة موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بنشر صورة جديدة أثناء قضاء اجازتها الصيفية من أحد الشواطئ الساحلية ، حيث ظهرت النجمة الشابه أثناء سباحتها فى البحر وترتدى مايوة اسود ، ونظارة السوداء ، وعلقت علي الصورة قائلة "البحر والشمس والمتعة ". تفاعل معها الجمهور والمتابعين للنجمة الشابه الذين أبدوا اعجابهم بإطلالتها الانثوية الجريئة . يذكر أن "أروى جودة" شاركت فى الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "صانع الأحلام" مع مكسيم خليل وطوني عيسى وجيسي عبدو، من إخراج محمد عبدالعزيز، وضم المسلسل فنانين من مختلف الجنسيات وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى ويناقش أكثر من قضية. Advertisements قد يهمك ايضاً: أروى جودة تكشف سبب ابتعادها عن السوشيال ميديا - أروى جودة تكشف عن الفيلم الذي تتمنى تقديمه

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